Оресту Бачмазі було 77 років

У Львові помер відомий кіномитець Орест Бачмага. Цю інформацію ZAXID.NET повідомила реставраторка Національного музею імені Андрея Шептицького Олена Буйвідт, яка збирала гроші на лікування Ореста Бачмаги після його падіння з велосипеда.

77-річний Орест Бачмага помер пізно ввечері у п'ятницю, 11 червня. У травні він потрапив у аварію й потрапив у лікарню з черепно-мозковою травмою. З того часу він перебував у комі. Друзі та рідні організували збір коштів для митця, а також влаштовували благодійний показ фільмів.

Митець був родом із Винників. Значну частину свого життя працював фотографом та художником експозицій у Львівській картинній галереї. Орест Бачмага сам розробив 8мм кінокамеру, однак не завершив її через зміну формату кіноплівки на Super8. Також він змайстрував кілька модифікацій кінопроекторів з усіма деталями та інкорпорованим аудіо-блоком.

У 1970-1980-х роках активно знімав фільми, переважно про природу. Торік Міський медіаархів Центру міської історії оцифрував 10 фільмів Ореста Бачмаги і відтоді їх демонстрували у Львові та на міжнародних подіях. Зокрема на Ars Electronica та DocuDays. Серед відомих фільмів Ореста Бачмаги – автопортрет «Мої вихідні» (1987 р.) та комедія «Пепе» (1970-ті рр.).