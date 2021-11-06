Юхим Звягільський – єдиний депутат, який був в усіх перших восьми скликаннях Верховної Ради

Народний депутат I-VIII скликань, колишній виконувач обовʼязків премʼєр-міністра України Юхим Звягільський помер у віці 88 років. Він перебував в реанімації в критичному стані, куди потрапив, за даними ЗМІ, через коронавірусну хворобу.

Про смерть політика повідомила його адвокатка Тетяна Зелькіна в суботу, 6 листопада. Вона розповіла, що 5 днів тому дізналася, що Звягільський потрапив до реанімації, ситуація з його здоровʼям була критичною.

«Він боровся. Вже здавалося, що все в нього вийде. Але ні», – написала вона.

Звягільський потрапив до реанімації із коронавірусом в дуже важкому стані, писав раніше Obozrevatel із посиланням на власні джерела. Чоловік пішов із життя у Інституті серця МОЗ України.

Що відомо про Юхима Звягільського

Один з співзасновників та колишній член Партії регіонів. Підтримав диктаторські закони 2016 січня 2014 року. Єдиний депутат, який був в усіх перших восьми скликаннях Верховної Ради. у 2019 він уперше не балотувався до парламенту.

Був обраний народним депутатом 1-го скликання від Донецької області в березні 1990 року. Нардепом переобирався наступні 7 скликань поспіль. До Верховної Ради працював директором шахтоуправління «Куйбишевське» та директором шахти ім. О. Ф. Засядька.

У червні 1993 року призначений першим віце-премʼєр-міністром України, а у вересні 1993 року на нього покладено виконання обовʼязків прем'єр-міністра України.