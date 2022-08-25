Євген Штендера був сотником УПА, командиром куреня Вовки та ТВ «Данилів»

У віці 98 років помер один з останніх керівників УПА Євген Штендера. Він помер у понеділок, 23 серпня, повідомляє «Історична правда».

Євген Штендера - командир тактичного відтинку УПА «Данилів», один з керівників операції спільно з польським націоналістичним підпіллям WiN під командою Маріана Голембієвського у місті Грубешов у 1946 році. Народився 2 січня 1924 року у с. Волиця-Барилова на Львівщині. Навчався в українській гімназії у Львові (до початку 1940 р.), Радехові (1940-1941) і Сокалі (1941-1943). Член Юнацтва ОУН (1940).

В УПА з червня 1943 року, командир чоти юнаків ОУН з Сокальської округи, що йшла до старшинської школи «Олені» в Карпати. Повітовий військовий вишкільник Юнацтва ОУН Радехівщини (10.1943-1944), надрайонний провідник ОУН Любачівщини (01-06.1945), окружний провідник ОУН Холмщини (07.1945-1948) і командир ТВ-28 «Данилів», Військової Округи - 6 «Сян» (09.1945-11.1946). Керував переговорами з польським підпіллям Армії Крайової (згодом ВіН) на Холмщині і Підляшші.

Командував рейдом УПА до Східної Прусії (10.1947-04.1948). Перейшов рейдом до Західної Німеччини (04-08.1948). Закінчив Український вільний університет (УВУ), де здобув ступінь магістра політичної економії. Його псевдо: Прірва, Нерв, Зоряний.

Євген Штендера був редактором «Українського самостійника», «Сучасної України» і «Сучасності». Голова Об'єднання колишніх вояків УПА в Німеччині (1954-1955). У 1956 році еміґрував до Канади., де і проживав до кінця життя.