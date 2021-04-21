Помер чоловік, який постраждав від вибуху гранати в кабінеті президента футбольного клубу «Інгулець» з Кіровоградщини. Про смерть постраждалого стало відомо наступного дня після вибуху.

За інформацією поліції, під час вибуху постраждали двоє з трьох людей, які перебували в кабінеті. Померлому чоловікові було 58 років.

Відомо, що кабінет президента ФК «Інгулець» Олександра Поворознюка розташований в офісі, який належить двом аграріям.

У поліції додали, що вибух стався внаслідок необережного поводження з гранатою.

Як розповів сам Поворознюк в коментарі «Суспільному», гранату приніс один з його друзів.

«Я заїхав до друзів, ми часто зустрічалися, то в нарди грали, то просто спілкувалися. Ми сиділи розмовляли, жартували, розповідали анекдоти. Раптом один з моїх друзів дістав та поклав на стіл бойову гранату. Потім забрав її та поклав собі у кишеню і вона вибухнула. Мене накрило столом. На мене зі стіни впали ікони, мене присипало. Я не пам'ятаю, як мене витягли на вулицю. Не знаю, як вижив. Відразу викликали поліцію та швидку допомогу», – розповів Олександр Поворознюк.