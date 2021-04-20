Олександр Поворознюк залишився неушкодженим

На Кіровоградщині в смт. Петрове стався вибух в приміщені, в результаті якого один з чоловіків отримав травми. Про це ввечері у вівторок, 20 квітня, повідомила журналістка Оксана Ліщенюк.

За її словами, потерпелому відірвало руку і ногу. Потерпілий знаходиться у місцевій лікарні. Відомо, що в приміщені знаходився і президент ФК «Інгулець» Олександр Поворознюк.

У поліції області інформацію про факт вибуху підтвердили.

«У результаті травмувалася одна особа. За попередніми даними, між особами, які перебували в приміщенні, конфліктів не відбувалося. Обставини пригоди встановлюють правоохоронці», – цитує поліцейських кропивницький сайт «DOZOR».

За уточненою інформацією Football Hub, Поворознюк залишився неушкодженим, при цьому постраждав його партнер по бізнесу, який отримав поранення в руку.

Відзначається, що зустріч, на якій стався вибух, не була пов'язана з футболом. Цю інформації в коментарі сайту «Tribuna» підтвердив і сам Поворознюк.

«Не знаю, чи це замах, але бомба вибухнула в кімнаті, де ми були втрьох», – сказав він.