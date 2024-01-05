Володимир Кожан помер у віці 77 років

У п’ятницю, 5 січня, у віці 77 років помер екс-депутат Львівської облради, засновник та багаторічний генеральний директор «Краківського ринку», меценат Володимир Кожан. Про це ZAXID.NET повідомили в адміністрації ринку.

Володимир Кожан народився 22 сiчня 1946 року в селі Гута Буського району Львівської області. З 2002 року в був генеральним директором ТОВ «Краківський ринок» – одного із найбільших та найстаріших продуктово-промислових ринків Львова.

На початку 2000-х років Володимир Кожан був почесним консулом Республіки Казахстан у Львові. Очолював Західноукраїнську спілку промисловців та підприємців та був головою обласної організації об’єднань роботодавців Львівщини. Також був командувачем Галицького козацького округу ВГО «Українське реєстрове козацтво» та почесним доктором університету «Львівський Ставропігіон».

Обирався депутатом Львівської обласної ради (2006-2010) від блоку «Наша Україна». Протягом багатьох років займався благодійністю, за що отримав низку нагород.