Ярослав Виджак помер у віці 68 років

У середу, 15 грудня, у віці 68 років у Львові помер відомий композитор, співак та музикант Ярослав Виджак.

«Щойно нас усіх залишив Ярослав Виджак. Непоправна втрата», – повідомили у групі «Львів музичний» у Facebook.

Ярослав Виджак переніс операцію на кишківнику, родина оголошувала про збір коштів на його лікування. Кілька днів після операції композитор лежав у реанімації у важкому стані та помер.

Ярослав Виджак – один з корифеїв української поп-музики, композитор, поет-пісняр. Був засновником і художнім керівником вокально-інструментального ансамблю «Прометей», а згодом і дівочого гурту «Мальви». Його музичні твори виконують гурт «Ватра», Наталія Бучинська, Зеновій Гучок, Ігор Богдан, дует «Ріка життя», Іво Бобул та багато інших українських виконавців.