Помер відомий тернопільський журналіст Григорій Бурбеза

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:319382

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Помер відомий тернопільський журналіст Григорій Бурбеза
фото з Facebook Григорія Бурбези
Григорію Бурбезі було 59 років

В неділю, 1 квітня, у Тернополі помер відомий в Україні журналіст, видавець та громадський діяч Григорій Бурбеза, повідомило у понеділок, 2 квітня, «Громадське радіо».

Друзі померлого зазначили, що в журналіста були проблеми з серцем.

Місцеві ЗМІ повідомили, що панахида за Бурбезою відбудеться у понеділок, 2 квітня, о 19:30 в «Домі Печалі» на вул. Микулинецькій.

Григорій Бурбеза відомий у Тернополі, як видавець, журналіст та громадсько-політичний діяч. Він також був депутатом Тернопільської міської ради 3-х скликань (1998—2010).

Отримав освіту у Київському педагогічному інституті іноземних мов (нині Національний лінгвістичний університет). На початку 90-х викладав у школі англійську мову, згодом очолив видавництво «Лілея». Очолював низку тернопільських періодичних видань та був одним із керівників Тернопільського осередку Української скаутської організації «Пласт».

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