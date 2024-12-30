Чарльзу Долану було 98 років

У віці 98 років помер американський мільярдер Чарльз Долан, засновник кількох телекомпаній, зокрема такої відомої як Home Box Office (HBO). Про це повідомляє CNN.

Кар'єра Чарльза Долана розпочалася з продажу спеціальних програм для готелів через сервіс Teleguide, коли кабельне телебачення тільки починало розвиватися в сільській місцевості.

У 1964 році Долан уклав угоду з владою Нью-Йорка про дозвіл підключити до кабельного телебачення деякі будівлі на Мангеттені. Пізніше він уклав угоду на трансляцію плей-офф ігор «Нікс» та «Рейнджерс» на кабельному каналі, щоб залучити глядачів.

Долан також заснував «Домашній кінотеатр» та HBO, щоб створити компанію Cablevision, яка забезпечила телебаченням і Інтернетом домогосподарства на північному сході США.

У 2015 році родина Доланів продала Cablevision європейській компанії Altice за майже 18 млрд доларів. На той момент компанією керував уже Джеймс Долан, син Чарльза.

За даними Forbes статки Чарльза Долана на момент його смерті становили 5,4 морд доларів.