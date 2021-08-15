Василь Оприск помер на 72-му році життя від важкої хвороби

У Львові на 72-му році життя помер археолог, науковий співробітник Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України Василь Оприск.

«Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України з глибоким сумом повідомляє, що 14 серпня на 72-му році життя, після важкої хвороби помер молодший науковий співробітник відділу археології Оприск Василь Григорович», – йдеться у повідомленні Інституту, поширеному у неділю, 15 серпня.

Василь Оприск працював в Інституті українознавства з 1974 року, досліджував сільські поселення Прикарпаття і Волині, працював в археологічних експедиціях із вивчення Галича, Львова, Самбора. Він був співавтором кількох колективних праць, зокрема, «Історії української культури ХІІІ–ХVІІ ст.», каталогів про археологічні пам’ятки Волині, багатьох наукових і науково-популярних статей.

Прощання з Василем Оприском відбудеться 15 серпня о 18:00 у капличці на вул. Пекарській у Львові.