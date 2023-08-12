Прощання з акторкою відбудеться 15 серпня

У ніч на суботу, 12 серпня, померла актриса Львівського національного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України Лідія Остринська. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила провідна редакторка театру імені Марії Заньковецької Леся Кічура.

Акторці було 56 років. Як розповіла у коментарі ZAXID.NET Леся Кічура, Лідія Остринська мала проблеми зі здоров'ям, однак достеменної причини смерті наразі не повідомляють.

«Завжди була усміхненою, яскравою, на позитиві. Я її бачила зовсім недано. Я б ніколи не подумала, що людина настільки серйозно хворіє. Вона завжди була підтягнута, доглянута, завжди з усмішкою», – зазначила Леся Кічура.

Репертуарний лист Лідії Остринської нагадує про такі унікальні її ролі, як Кенді Стар в «Польоті над гніздом зозулі», Настасія Пилипівна в «Ідіоті», В’язопуріха в «Історії коня», леді Макбет в «Макбеті», Мотря в «Кайдашевій сім'я», також глядач знає Лідію як Одарку в «Сватанні на Гончарівці», Беттіну в «Циліндрі», Надію в «Кризі», Наталю в «Останньому гречкосії», також як яскраву солістку оркестру театру імені Марії Заньковецької із різноплановим пісенним репертуаром. Крайня роль актриси – Айлін у виставі «Каліка з Інішмаану». Окрім того, Лідія Остринська знімалася в кіно.

Фахівчиня зв'язків з громадськістю театру Олена Федорченко розповіла у коментарі ZAXID.NET, що Лідія Остринська померла у лікарні.

«Це наша одна з провідних акторох, це народна артистка України. Це дуже співоча і артистична натура була. Тяжко говорити, всі ошелешені цією новиною», – сказала Олена Федорченко.

Прощання з акторкою відбудеться у вівторок, 15 серпня, у фойє театру о 11:00. Детальнішу інформацію про похорон повідомлять на сайті та сторніках театру у соцмережах.