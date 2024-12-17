Померла іспанська актриса Маріса Паредес
Зірці фільмів «Життя прекрасне» та «Шкіра, в якій я живу» було 78 років
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Померла одна з найвідоміших акторок сучасного кіно Іспанії Маріса Передес. Смерть 78-річної акторки Академія кінематографічних мистецтв Іспанії назвала «величезною втратою» для кінематографа країни.
Передес пішла з життя в Мадриді, де народилась та прожила усе своє життя. «Іспанське кіно залишилося без однієї зі своїх найзнакових актрис», – йдеться в офіційній заяві академії.
Маріса Паредес знялася у більш ніж 75 фільмах і здобула визнання не лише на батьківщині, а й далеко за її межами. Серед найвідоміших картин за її участю – передусім фільми Педро Альмодовара, який називав Передес своєю музою. Це фільми «Високі підбори», «Квітка моєї таємниці», «Все про мою матір» та «Шкіра, в якій я живу». Також вона знімалась у Рауля Руїса, Алена Таннера, Маноеля ді Олівейри, Роберто Беніньї, Гільєрмо дель Торо, Амоса Гітая та інших відомих режисерів.
Паредес народилася 3 квітня 1946 року, вперше опинилася на знімальному майданчику в 14 років у фільмі «091, поліція» Хосе Марії Форке. Наступного року відбувся її театральний дебют на сцені мадридського Театру комедії у постановці п'єси Esta noche tampoco Хосе Лопеса Рубіо з Кончітою Монтес у головній ролі. З 1966 року почала зніматися на телебаченн
«Моя кар'єра розпочалася завдяки театру, що знаходився неподалік мого будинку. Це місце було моїм притулком», — розповіла актриса в інтерв'ю Академії кіно.
Вибрана фільмографія:
- «Гойя», 1986
- «Палома», 1987
- «Грізельда», 1988
- «Високі підбори», 1992
- «Мертвий сезон», 1992
- «Корабель дурнів», 1995
- «Квітка моєї таємниці», 1995
- «Життя прекрасне», 1997
- «Все про мою матір», 1999
- «Полковнику ніхто не пише», 2001
- «Хребет диявола», 2001
- «Поговори з нею», 2003
- «Королеви», 2005
- «Чотири останні пісні», 2008
- «Шкіра, в якій я живу», 2011
- «Лінії Веллінгтона», 2015
- «Латинський коханець», 2017