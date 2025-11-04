Даяна Ледд померла у віці 89 років

У віці 89 років померла триразова номінантка на премію «Оскар» та зірка фільму «Дикі серцем» Даяна Ледд. Причину смерті не розголошують. Про це повідомляє BBC.

«Моя дивовижна героїня і дорога матір, Даян Ледд, пішла з життя сьогодні вранці, коли я була поруч із нею», – повідомила донька акторки.

Прорив у кар’єрі Даян Ледд стався в 1974 році, коли вона зіграла офіціантку у фільмі Мартіна Скорсезе «Аліса тут більше не живе», що принесло їй номінацію на «Оскар». Після цього знялася в десятках фільмів, зокрема у 2022 році зіграла бабусю у стрічці про дорослішання «Джіджі та Нейт», а також часто знімалася в телевізійних шоу.

Даяна Ледд була одружена з актором Брюсом Дерном, від якого народила доньку – володарку премії «Оскар» Лору Дерн.

У Ледд були близькі стосунки з донькою Лорою. Коли Дерн знімалася у фільмі Девіда Лінча «Дике серце», а пізніше в серіалі HBO «Просвітлені», Даян обидва рази грала її матір. Вони також були першою парою матері та доньки, номінованою на премію «Оскар» за один і той самий фільм – «Безпутна троянда».