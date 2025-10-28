Прунелла Скейлз була найбільш відома за роллю менеджерки у ситкомі «Готель Фолті Тауерс»

У віці 93 років померла популярна акторка британських ситкомів Прунелла Скейлс. Глядачі її запам’ятали за роллю в серіалі «Готель Фолті Тауерс». Інформацію про смерть акторки підтвердила BBC її родина.

Акторка померла вдома в Лондоні. За словами рідних, за день до смерті вона дивилася ситком «Готель Фолті Тауерс». У 2013 році в Прунелли Скейлс діагностували судинну деменцію. Чи стала вона причиною смерті акторки – рідні не уточнили. У неї залишилися двоє синів та одна падчерка, семеро онуків та четверо правнуків.

Прунелла Скейлз була найбільш відома за роллю менеджерки готелю Сібіл Фолті, багатостраждальної та владної дружини Безіла. Також вона отримала номінацію на премію BAFTA за роль королеви Єлизавети II у телевізійній виставі Алана Беннета 1991 року «Питання атрибуції».

Вибрана фільмографія Прунелли Скейлс