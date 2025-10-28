Джулія Робертс – справжня кінолегенда, її фільмографія буквально сповнена ролей, які стали символами цілої епохи. 28 жовтня акторці виповнюється 58 років. ZAXID.NET пропонує добірку її найкращих ролей. Ці фільми точно варто побачити хоча б раз у житті.

«Красуня» (1990)

Pretty Woman

Роль Вів’єн Ворд – сильної та водночас вразливої повії, яка підкорила серце багатого бізнесмена, принесла Джулії Робертс першу номінацію на «Оскар». А сам романтичний сюжет став класикою жанру.

«Наречена-втікачка» (1999)

Runaway Bride

Романтична комедія, в якій акторка зіграла Маргарет (Меггі) Карпентер – жінку, яка кидає своїх обранців біля вівтаря в день весілля. Її історію вирішує написати журналіст «Айк» Грем, якому для статті потрібно пожити разом із Меггі.

«Ерін Брокович» (2000)

Erin Brockovich

Драма про вольову жінку, яка без юридичної освіти змусила корпорацію відповісти за екологічну катастрофу, але зіткнутися з вибором – особисте щастя або доведення розпочатої справи до кінця. За цю роль Джулія Робертс отримала перший «Оскар» за найкращу жіночу роль.

«Весілля мого найкращого друга» (1997)

My Best Friend's Wedding

Майкл ОʼНілл і Джуліанна Поттер, яку зіграла Робертс, були найкращими друзями. Одного разу вони домовились, що якщо у 28 років вони залишаться самотніми, то одружаться. Але коли друг вирішує одружитись, Джуліанна усвідомлює, що й сама не проти стати його дружиною.

«Їж, молися, кохай» (2010)

Eat Pray Love

Елізабет Гілберт (Джулія Робертс) – заміжня, забезпечена, але нещаслива жінка. Після проблемного розлучення вона вирішує шукати, що може зробити її по-справжньому щасливою, й більше не покладатися на чоловіків. У пошуках щастя Елізабет відправляється спершу в Італію, потім в Індію і на острів Балі. Фільм став культурним феноменом для жінок у пошуках себе.

«У ліжку з ворогом» (1991)

Sleeping with the Enemy

Зі сторони шлюб Лори і Мартіна цілком щасливий, однак наодинці чоловік перетворюється на справжнього монстра. Він схиблений на порядку і нищить дружину постійними погрозами. Через життя в постійному страху, Лора, яку грає Джулія Робертс, інсценує свою смерть. Спершу їй вдається почати нове життя, але Мартін хоче її повернути.

«Диво» (2017)

Wonder

Оггі Пулман народився з генетичним відхиленням – у нього фактично відсутнє обличчя. Після 27 операцій лікарі вичерпали всі можливості зі зміни зовнішності хлопця, тож мама, яку зіграла Джулія Робертс, вирішила відправити його у звичайну школу.

«Близькість» (2004)

Closer

Робертс зіграла фотографку Анну, яка стає частиною любовного трикутника. Письменник невдаха випадково рятує перехожу Еліс, яка потрапляє у ДТП. Згодом вони стають парою, але після знайомства з Анною їхні стосунки перетворюються спершу в трикутник, а згодом у чотирикутник.