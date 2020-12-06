Марія Гель разом із своїм Чоловіком Іваном

У Львові 5 грудня померла вдова політв'язня радянських концтаборів Івана Геля, депутатка першого демократичного скликання Львівської міськради Марія Гель.

Марії Гель було 84 роки. Попрощатися з нею можна буде у понеділок, 7 грудня, орієнтовно о 14:00, у Храмі Святої Трійці, що на вул. Тершаківців, 11). Інформацію про час панахиди і похорону родичі повідомлять пізніше.

Зазначимо, що Марія Гель народилася 5 листопада 1936 року в с. Дрогоїв Перемишльського повіту (тепер Польща). Після примусового переселення у 1945 році її родина перебуває під пильною увагою НКВС. На початку 1960-х років Марія Гель одружилася з активним діячем руху шістдесятників Іваном Гелем, якого кілька разів відправляли на заслання. У 1987 р. родина Гелів повернулася до Львова, а у 1991 році Марію Гель обрали депутаткою Львівської міської ради.