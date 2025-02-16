Наслідки російської атаки на Миколаїв

Внаслідок російської дронової атаки частина Миколаєва залишилась без опалення. Російські дрони атакували Миколаївську теплоелектроцентраль та повністю знищили електрогенерацію на підприємстві. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Зараз силами працівників "Миколаївської ТЕЦ" і "Миколаївоблтеплоенерго" працюємо над тим, аби налагодити альтернативне опалення для житлових будинків [...] Маємо бути готовими до того, що декілька діб тепла точно не буде», – розповів Олександр Сєнкевич.

За словами Володимира Зеленського, без опалення залишились понад 100 тис. жителів міста. Президент зауважив, що атака на цивільний об’єкт свідчить про те, що Росія не хоче завершення війни.

«Звичайне українське місто, звичайна цивільна інфраструктура. Це не має жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті, це ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні. І воюють підло, не збавляючи тиску», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Олександра Сєнкевича, місто має модульні котельні, за допомогою яких вдалося відновити теплопостачання до лікарень. Водночас міський голова порадив жителям будинків, які отримували опалення від ТЕЦ, тимчасово переїхати до будинків, які опалюються від «Миколаївоблтеплоенерго», якщо є така можливість.

Крім того, один з російських дронів впав на проїжджій частині Центрального проспекту. Згодом виявилось, що під асфальтом розташований каналізаційний колектор. Фахівці місцевого водоканалу працюють над його ремонтом.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Миколаїв постраждав 64-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні. Загалом в ніч на неділю, 16 лютого, росіяни атакували Україну понад 140 БпЛА та балістичними ракетами.