З початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксували понад 1200 повторних випадків захворювання цією хворобою, повідомив голова Центру громадського здоров'я Роман Родина на прес-конференції в четвер, 15 квітня.

Центр збирає інформацію про повторні випадки у лабораторних центрах, востаннє такі дані установа отримала три тижні тому. Так, ЦГЗ просить повідомляти про кількість випадків інфікування серед людей, у яких був підтверджений Covid-19, потім їх зареєстрували як одужалих, а згодом інфікування виявили знову.

«Людина, яка одужала після Covid-19, не убезпечена від того, що не захворіє повторно: вона може інфікуватися, зокрема новим штамом. Немає гарантій, що людина отримала довічний імунітет», – зазначив Родина, якого процитувало «Громадське».

У зв’язку з цим очільник Центру громадського здоров’я закликав тих, хто вже перехворів на коронавірус, все одно одягати маски, дотримуватися дистанції та інших карантинних обмежень.

Зазначимо, що загалом в Україні виявили 1903765 хворих на Covid-19, з них 1453766 людей одужали та 38658 – померли від ускладнень.

Вакцинували від коронавірусу понад 400 тисяч людей: 419295 людей отримали перше щеплення, ще 5 завершили вакцинацію – отримали другу дозу.