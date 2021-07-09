Голосківське кдадовище розширять за рахунок вирубки лісу

Територію Голосківського кладовища збільшать на 19,1 га за рахунок території Брюховицького лісу. Депутати Львівської міської ради на засіданні сесії 9 липня погодили розробку детального плану території (ДПТ) кладовища, що дозволить реалізувати цей намір.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що через відсутність місць для поховання у Львові планують розширити два кладовища: Сихівське (на 16 гектарів) та Голосківське (на 10 гектарів). Для того, щоб реалізувати збільшення цвинтарів, необхідно вирубати ліс. Цікаво, що наукове обґрунтування розширення двох львівських кладовищ коштувало місту близько 300 тисяч гривень.

Під час засідання сесії 10 липня депутати погодили розробку детального плану території Голосківського кладовища. Зокрема, у рішенні вказано, що ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» погодився на вилучення 19,1 га Брюховицького лісництва для розширення Голосківського кладовища. Фінансувати ДПТ та розширення цвинтаря буде ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг».

Раніше начальник міського департаменту ЖКГ Олександр Одинець розповідав, що розширення кладовища триватиме до року.

Голосківське кладовище розташоване у північно-західній частині Львова (Голоско, Шевченківський район), біля Брюховицького лісу. Його відкрили у 1980 році. Його площа становить 93,8 га. У 2015 році цвинтар розширили на 22,8 га. Загалом на території Львова є 12 цвинтарів, із них діючий лише Голосківський. На Сихівському і Янівському підхоронюють до родичів.

Нагадаємо, що у Львові оголосили архітектурний конкурс на проект міського крематорію, який планують розмістити на Голосківському кладовищі.