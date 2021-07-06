Крематорій у Львові почнуть будувати не раніше 2022 року

У Львові оголосили архітектурний конкурс на проект міського крематорію, який планують збудувати на території Голосіївського кладовища.

Як повідомили в управлінні архітектури і урбаністики Львівської міської ради, основними концептуальними завданнями конкурсу є:

розробити проєктну пропозицію комплексу крематорію із колумбарієм та ритуальним залом, що враховуватиме технологічну та духовну складові процесу кремації;

створити образ проектованого об’єкту, що матиме характер культової споруди, без релігійного наповнення та відповідатиме тенденціям сучасної архітектури;

врахувати економічну складову реалізації проектних рішень.

Основні терміни конкурсу:

01.08.2021 р., 17:00 — останній термін реєстрації на конкурс;

03.09.2021 р., 17:00 — останній термін подачі конкурсних проектів;

06.09-17.09.2021 р. — проведення засідання журі, визначення переможців конкурсу.

Призовий фонд конкурсу складає 360 000 грн. У конкурсі визначено три премії: перша премія — 160 000 грн; друга премія — 120 000 грн; третя премія — 80 000 грн.

Для реєстрації на конкурс необхідно заповнити спеціальну форму. Ознайомитися із завданням та вимогами до конкурсу можна за посиланням.

Нагадаємо, питання будівництва крематорію у Львові вкотре почали обговорювати після того, як депутат ЛМР Руслан Кошулинський публічно заявив про недоцільність такої ідеї. Пізніше міський голова Андрій Садовий заявив, що у Львові таки буде крематорій. Проектну документацію для будівництва крематорію планують зробити до кінця 2021 року, саме будівництво має стартувати наступного року.

Додамо, що через потребу додаткових місць для поховання у Львові запланували розширити Голосківське та Сихівське кладовища. На 10 га планують збільшити Голосківське кладовище, а також на 16 га Сихівський цвинтар. Для такого розширення необхідно вирізати 26 га лісу.

КУ Інститут міста в 2019 році провела дослідження щодо ставлення львів'ян до біопоховань. За результатами дослідження, кожний другий мешканець Львова підтримує будівництво крематорію, а 44% респондентів загалом не проти, аби їх кремували.