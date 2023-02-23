Через ремонтні роботи води не буде упродовж всього дня 23 лютого

У четвер, 23 лютого, понад 30 вулиць в Галицькому та Шевченківському районах Львова залишились без водопостачання через аварійні роботи. «Аварійно-ремонтні роботи на вул. Рапопорта-Леонтовича. Проводяться розкопки і аварійні роботи з відключенням води 23 лютого 9:30 до 18:00», – йдеться в повідомленні «Львівводоканалу», поширеному вранці 23 лютого. Зокрема, припинено водопостачання таких вулиць: вул. Академіка Кучера – всі будинки

вул. Базарна – всі будинки

вул. Балабана – сі будинки

вул. Бальзака – сі будинки

вул. Батуринська – всі будинки

вул. Ветеранів – всі будинки

вул. Водна – всі будинки

вул. Газова – всі будинки

вул. Генерала Грекова – всі будинки

вул. Гуні – всі будинки

вул. Джерельна – всі будинки

вул. Доступна – всі будинки

вул. Єрошенка – всі будинки

вул. Золота – всі будинки

вул. Клепарівська – всі будинки

вул. Котлярська – всі будинки

вул. Крехівська – всі будинки

вул. Куліша – всі будинки

вул. Леонтовича – всі будинки

вул. Під Дубом – всі будинки

вул. Пстрака – всі будинки

вул. Раппапорта – всі будинки

вул. Скляна – всі будинки

вул. Сосенка – всі будинки

вул. Таманська – всі будинки

вул. Турянського – всі будинки

вул. Угнівська – всі будинки

вул. Хорватська – всі будинки

вул. Цехова – всі будинки

вул. Шолом-Алейхема – всі будинки

вул. Шпитальна – всі будинки

вул. Яцкова – всі будинки

вул. Шевченка – буд. 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 корп 4, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34а, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42а, 43, 43б, 45/47, 46, 48, 49, 49а, 50, 52а, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 60 корп 11, 60 корп 8, 61, 62, 63/65, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 67 корп а, 68, 70а, 70, 70б, 72, 72б, 72а, 73, 73д, 74, 75б, 75 корп а, 78, 80б, 80, 80 корп 1, 82, 88, 92, 96, 104, 106, 108. Мешканців просять вибачити за тимчасові незручності.

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