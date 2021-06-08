Один з поїздів зійшов з рейок, після чого в нього врізався другий

Кількість жертв зіткнення двох поїздів у Пакистані, яке сталось 7 червня, зросла до щонайменше 62 осіб. Про це повідомив місцевий телеканал BOL News.

Катастрофа сталась, коли експрес, який прямував з Карачі в Саргодха, зійшов з рейок. Інший експрес, який ішов у зворотному напрямку, врізався в нього. Спершу повідомлялось про близько 50 загиблих, але за новими даними, в аварії загинули щонайменше 62 людини. Постраждали внаслідок інциденту ще понад 100 людей, деякі з них у критичному стані.

До теперішнього моменту рух поїздів по гілці, на якій відбулося зіткнення, відновлено. Рятувальна операція триває, в ній бере участь армія Пакистану. Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан пообіцяв провести розслідування інциденту.

До слова, у Пакистані за останні роки відбулося одразу кілька смертельних залізничних катастроф. Фахівці пояснюють це тим, що поїзди часто перебувають у незадовільному стані.