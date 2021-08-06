Дві третини українців (67,1%) відносять себе до бідних. Ще 31,9% до небідних, але ще не представників середнього класу. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за 2020 рік Державної служби статистики (Держстат).

За даними відомства, вже не до бідних, але ще не до представників середнього класу віднесли себе 31,9% громадян.

Тільки 1% назвав себе середнім класом. Багатих українців Держстат виявити не зміг.

Що стосується щомісячного доходу, то, на думку 47% українців, сума більш як 10 тисяч гривень не дасть їм вважати себе бідними.

Відповідаючи на питання про дохід, який дозволяє вважати себе представником середнього класу, 70,7% опитаних назвали суму більш як 22 тис. грн на місяць.

Також, за даними Держстату, в 2020 році тільки 11,8% українців отримували достатньо доходів, аби зробити заощадження. А 3,2% громадян не могли забезпечити навіть достатнє харчування.

48,4% респондентів свої доходи назвали прийнятними, але водночас жодних заощаджень не робили.

У найнеобхіднішому, крім харчування, відмовляли собі 36,6% опитаних.

Зазначимо, що за офіційною статистикою, бідними в Україні є 1,6% населення. Їхню кількість рахують за прожитковим мінімумом, але багато людей отримують зарплату в конверті.