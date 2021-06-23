Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцевих споживчих витрат українців за програмними цілями за перший квартал 2021 року. Витрати склали в цілому 831,5 млрд грн, що на 4,4% більше, ніж у 2020 році, свідчать дані статистичного відомства.

За даними Держстату, найбільшою статтею витрат за квартал поточного року були «Продукти харчування та безалкогольні напої» – 39,5%.

Витрати за статтею «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» складають 18,0%.

На «Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики» йде 7,5% витрат.

Крім цього, «Транспорт» забрав в українців 7,9% доходів, «Охорона здоров'я» – 6,1%, «Одяг і взуття» – 4,5%, «Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла» – 3,4%, «Відпочинок і культура» – 3,0%, «Зв'язок» – 2,5%, «Ресторани та готелі» – 2,3%, «Освіта» – 1,5%, «Різні товари та послуги» – 3,8%.

Якщо ж порівнювати ці показники з першим кварталом 2020 року, то найбільше змінилися витрати на утримання житла (на 22%), освіту (14%), а також алкоголь, сигарети й наркотики (9,7%). Натомість скоротилися витрати лише на одну категорію – одяг і взуття (-4%).