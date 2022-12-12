Обледенілі гілки та дерева у Львові та області падають, зокрема, на лінії електропередач і пошкоджують їх

У понеділок вранці, 12 грудня, через зимову негоду на Львівщині повністю без світла залишаються 25 населених пунктів, ще 57 знеструмлені частково. Найбільше – у Львівському та Яворівському районах. Окрім того, в області діють погодинні відключення електроенергії, пов’язані з наслідками російських обстрілів.

«Станом на 8:00 внаслідок негоди на Львівщині без електроенергії 25 населених пунктів повністю та 57 частково», – йдеться в повідомленні «Львівобленерго» вранці 12 грудня. Енергетики відновлюють електропостачання населених пунктів, які знеструмила зимова стихія. Йдеться про обледеніння проводів та гілок дерев, які падають на електромережі та пошкоджують їх.

Станом на ранок через негоду без світла населені пункти у:

Центральному РЕМ (Перемишлянська, Пустомитівська частина);

Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська, Буська частина);

Північному РЕМ (Радехівська, Червоноградсько-Сокальська, Кам’янка-Бузька частина);

Західному РЕМ (Жовківська, Мостиська частина);

Південному РЕМ (Дрогобицька частина);

ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська частина).

Енергетики закликають мешканців не наближатись до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже в іншому випадку можна отримати смертельний удар електрострумом.

Про пошкоджені електромережі потрібно повідомляти за номером 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

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