Деревопад у Львові 11 грудня

У неділю, 11 грудня, через налипання мокрого снігу та крижаний дощ у Львові впали 119 дерев. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на заступницю міського голови Львова з питань ЖКГ Ірину Маруняк.

Над розкриженням і вивезенням дерев працюють 24 аварійні бригади. Також працюють 2 бригади ЛКП «Львівсвітло», що усувають пориви електромереж, а 1075 двірників посипають і чистять тротуари.

«Впало 45 дерев на Сихові, 28 – у Франківському районі, 17 – у Личаківському, 13 – у Галицькому, 10 – Шевченківському і 7 – Залізничному районі. Із тих 119 дерев вже прибрано 84, а 35 – в роботі. Працюють 24 бригади – це 102 людини і 20 одиниць техніки. Через падіння, в основному гілок дерев, пошкоджено 10 машин», – розповіла Ірина Маруняк.

Як пояснила у Facebook керівниця управління екології ЛМР Олександра Сладкова, через такі погодні явища як крижаний дощ не можна рити нічого ближче 2 метрів до дерева, але це правило постійно порушують прокладанням мереж, щоб «не псувати тротуар».

«І саме такі погодні умови є причиною того, що ми часто актуємо дерева з пошкодженнями на схилах і похилені дерева з пошкодженнями, бо імовірність їх падіння є більшою», – додала вона.

Окрім того, у місті сталося 32 пориви на електромережах ЛКП «Львівсвітло». Вже усунено 5 пошкоджень, 27 – в роботі.

Щодо роботи електротранспорту, то за словами Ірини Маруняк, працівники ЛКП «Львівелектротранс» зараз чистять контактну мережу трамваї №6 і №8, але трамваї і тролейбуси не їздять.

На вулицях Львова працюють 56 одиниць техніки: піскорозкидувачі, трактори, 17 мотоблоків.

Як інформував ZAXID.NET, синоптики попередили про сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледицю. Ближче до середини тижня у Львові очікуються морози – до 6 градусів нижче нуля удень і до 9 – уночі.