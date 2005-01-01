Попри обіцянки Авакова поліцейських досі неможливо ідентифікувати за номером жетону або шолома

У разі застосування поліцейськими сили і можливого перевищення повноважень упізнати бійця неможливо

Частина шоломів поліції досі не пронумерована. Номери на решті не відповідають номерам поліцейських жетонів, а при видачі шоломів не фіксують, хто з поліцейських отримав шолом із відповідним номером. Про це йдеться у розслідуванні Данила Мокрика для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

У листопаді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що протягом січня-лютого 2015 року кожен поліцейський матиме свій персональний жетон з особистим номером для носіння на службовій формі при патрулюванні і відповідний номер на шоломах.

За три з половиною роки після того повідомлення, у травні 2018 року, Арсен Аваков у розмові із журналістами спочатку наполягав, що номери на шоломах поліцейських не мають відповідати номерам жетонів. Однак вже за мить міністр передумав. «Я думаю, що в Києві ви побачите збіги», – сказав Аваков.

Журналісти провели таку перевірку іще до розмови з главою МВС. Коли до київського Парку Слави на 9 травня стягнули велику кількість поліцейських для охорони громадського порядку, в багатьох із них взагалі не виявилося номерів на шоломах. Були такі випадки і серед спецпризначенців.

І навіть у тих поліцейських, чиї шоломи були пронумеровані, ці номери не збігалися з номерами індивідуальних жетонів. Того дня журналісти не виявили бодай одного збігу. При цьому у більшості поліцейських їхні жетони були приховані.

Після цього експерименту журналісти написали запит до Національної поліції, щоб перевірити, чи фіксують при видачі працівникам поліції шоломів, кому який видали. Замість копій таких відомостей за 9 травня вони отримали дзвінок від працівника Нацполіції Петра Бобровніка. Правоохоронець сказав, що запит про відомості скерували до нього.

«Це знаєте, як: вхопив шолом, видали – і побіг. І навіть могли не запитати, чи це отримав там Степан, Василь, Микола… Деякі підрозділи фіксують за кожною особою, а деякі от так, знаєте, халатно відносяться. Видали? Видали. А який там номер – бог його знає», – повідомив Бобровнік.

Після цієї розмови бодай однієї копії відомості, де були б зафіксовані номери шоломів і працівники поліції, яким ці шоломи видали, журналісти так і не отримали.

Слід зауважити, що закон «Про Національну поліцію» від 2015 року чітко не встановлює порядок нанесення номерів на шоломи. У ст. 20 Закону написано, що на шолом наносять «номер нагрудного знаку» працівників поліції підрозділу спеціального призначення. При цьому в Законі взагалі немає пояснення, що таке «підрозділ спеціального призначення».

Про шоломи, які видають простим поліцейським, в законі взагалі не йдеться. Є лише загальне положення про те, що «поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів».

Отже, поліцейські, яких 9 травня задіяли для охорони громадського порядку у Києві, порушили закон, приховуючи свої нагрудні знаки. При цьому на їхніх шоломах або не було номерів, або ці номери не відповідали номерам жетонів. Відомості про видачу шоломів із відповідними номерами, очевидно, теж немає.

Це означає, що в разі застосування поліцейськими сили і можливого перевищення повноважень, можливості ідентифікувати їх примарні. Такою ж була ситуація і з працівниками «Беркуту» під час Революції Гідності – наприклад, після розгону студентів 30 листопада 2013 року. Багатьох із них досі не можуть притягнути до відповідальності, оскільки встановити їхні особи неможливо.