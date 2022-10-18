Попри шторм росіяни збільшили корабельне угруповання в Чорному морі
До складу угруповання входять два великі десантні кораблі та два надводні ракетоносії ракет типу «Калібр»
Попри продовження шторму вороже корабельне угруповання збільшено до девʼяти одиниць. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Серед них два великі десантні кораблі та два надводні ракетоносії ракет типу «Калібр».
«Загрози і наслідки бойових дій досить реальні. Ракетні удари, атаки дронами-камікадзе, обстріли населених пунктів та територій у зоні досяжності ворожої зброї цілком імовірні», – зазначили в ОК.
Військові закликали людей не наражати себе на небезпеку і дотримуватися алгоритму дій.
Вони радять не ризикувати із підозрілими предметами і необстеженими місцевостями, зокрема на деокупованих територіях слід бути обачними і довіряти небезпечну справу фахівцям.
Зауважимо, що минулого місяці вороже корабельне угруповання у Чорному морі при помірному штормі складало 14 одиниць, ракетне спорядження становило до 36 ракет.