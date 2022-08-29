Зафрахтоване Міноборони РФ судно Sparta II перевозило з Сирії до Росії через протоку Босфор ракетні системи С-300

У понеділок, 29 серпня, до Міністерства закордонних справ України запросили посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере. МЗС звернулося з вимогою пояснити перетин Босфору судном із військовою технікою для РФ. Міністерство отримало інформацію про те, що, попри закриття чорноморських проток для російських військових кораблів, зафрахтоване Міноборони РФ судно Sparta II перевезло через Босфор ракетні системи С-300. Тож МЗС України хоче отримати офіційну відповідь Туреччини про цю ситуацію.

В МЗС розповіли, що сьогодні посольство Туреччини отримало вербальну ноту. Заступник міністра МЗС Микола Точицький звернувся із запитом до турецької сторони щодо надання офіційної інформації щодо вантажу, який перевозило судно Sparta II через протоку Босфор, а також заходів, які вжила Туреччина для виконання положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року та запобігання подальшій ескалації російсько-української війни.

«Заступник міністра Микола Точицький висловив послу Туреччини занепокоєння української сторони у зв’язку з наявною інформацією щодо перевезення зафрахтованим міністерством оборони РФ судном Sparta II з Сирії до Росії через протоку Босфор ракетних систем С-300ПМУ-2», – повідомили в МЗС України.

Під час зустрічі заступник міністра нагадав, що, відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року, зазначене судно підпадає під визначення військового корабля. Він зазначив, що сподівається, що турецька сторона неухильно дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого 2022 року про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни «в руслі послідовної позиції Турецької Республіки щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах».

27 серпня видання Naval News повідомило, що вантажне судно Sparta II доставило із Сирії до Новоросійська партію зброї. За інформацією видання, незважаючи на обмеження Туреччини, Росії вдалося перевезти через Босфор ракети С-300.

Через закриття Туреччиною протоки Босфор для військових кораблів Росія не може перекинути свої військові кораблі із Середземного моря до Чорного. Але за інформацією Naval News, Росії все ж вдалося перевезти ЗРК С-300 зі своїх баз у Сирії за допомогою торгового судна Sparta II.

Відомо, що 20 серпня Sparta II вийшла з Тартуса в Сирії, де на причалі було зібрано компоненти С-300. В ніч із 24 на 25 серпня пройшла Босфор. Корабель належить підприємству «Оборонлогістика», яке контролює Міноборони РФ. У травні воно потрапило під санкції США. Видання повідомляє, що пунктом призначення судна був Новоросійськ.

Військові аналітики вважають, що перенесення Росією систем ППО із Сирії до районів Чорного моря пов'язане з нестачею систем забезпечення війни в Україні.

До слова, це не перше перевезення російської зброї через Босфор. За даними агентства Bloomberg, наприкінці липня торгове судно Sparta II вже доставило військовий вантаж РФ із Сирії до Новоросійська.