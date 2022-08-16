Кораблі Чорноморського флоту Росії займають «вкрай оборонну позицію», патрулювання зазвичай обмежується акваторією в межах видимості кримського узбережжя. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

«Це контрастує з підвищеною активністю російських військово-морських сил в інших морях, типовою для цієї пори року», – наголошується в повідомленні.

У британській розвідці вказують, що обмежена ефективність Чорноморського флоту РФ підриває загальну стратегію вторгнення Росії, частково тому, що морська загроза Одесі зараз значною мірою нейтралізована.

«Це означає, що Україна може відволікти ресурси, щоб чинити тиск на сухопутні війська Росії в іншому місці», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Чорноморський флот РФ продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, але наразі зазнає труднощів зі здійсненням ефективного контролю над морем.

До слова, раніше повідомлялось, що атака на російську авіабазу в окупованому Криму може сильно вплинути на подальші повітряні операції російської військової авіації, оскільки її доведеться відводити подалі від України.