Атака на російську авіабазу в окупованому Криму може сильно вплинути на подальші повітряні операції російської військової авіації, оскільки її доведеться відводити подалі від України. Про це пише Forbes.

Видання пише, що на авіабазі були розгорнуті літаки 43-го окремого морського штурмового полку Чорноморського флоту РФ. За деякими підрахунками, вибухи знищили вісім Су-27, чотири Су-30, п’ять Су-24 і шість гелікоптерів Мі-8, а також літак радіоелектронної розвідки Іл-20.

Супутникові знімки підтверджують знищення восьми Су-24 і п’яти Су-27/30. В Міноборони України говорять лише про знищення дев’яти російських літаків. Forbes визнає, що навряд чи будь-який з підрахунків вичерпний. Але якщо їх поєднати, можна сказати, що російські сили втратили від 9 до 27 літаків. Цілком можливо, що 43-й окремий авіаційний полк тепер став не боєздатним.

Також досі невідомо, як Україна змогла завдати удар по авіабазі. Кратери, які видно на супутникових знімках, говорять, що це були балістичні ракети. Також можливо, що українські військові використали протикорабельні крилаті ракети «Нептун» або безпілотники-камікадзе.

Forbes пише, що після удару можна сказати, що українська сторона досі більш успішно знищувала літаки Росії, поки вони були на землі, ніж навпаки. Якщо не рахувати всі знищені літаки у вівторок в Криму, Росія втратила 85 повітряних бойових машин. І більшість з них теж були збиті українськими системами ППО.

«Те, що Україна так легко може знищувати російські літаки на базах в той час, як Росії не вдається відплатити тією ж монетою, багато говорить про дисциплінованість українських ескадронів і відсутність цієї дисципліни з російського боку. ВПС і ВМС України постійно переміщують свої літаки, гелікоптери і безпілотники TB-2 "Байрактар", часто спираючись на розвіддані, надані США», – пише Forbes.

Forbes пише, що в України з’являються засоби і бажання завдавати удари по будь-якому російському військовому об’єкту, до якого лише зможе дотягнутися те, що є в українському дедалі більшому арсеналі, який включає крилаті ракети, балістичні ракети і безпілотники. А якщо додати до цього ще загрозу з боку українських партизанів і сил спеціального призначення, становище Росії стає ще більш небезпечним.

«Російським ескадронам потрібно відійти на сотні кілометрів від української території, щоб бути в безпеці від потенційних атак. Перехід на інфраструктуру авіабаз у цій безпечній зоні не нашкодить Росії. Однак, додаткова відстань сильно вплине на авіаційні операції Кремля над Україною. Чим далі бомбардувальнику доведеться летіти, щоб дістатися до фронту, тим менше часу він зможе провести там, а отже скоротиться і кількість снарядів, яку один літак зможе доставити на передову за день», – пише Forbes.

Видання робить висновок, що завдавши удар по російській авіабазі в Криму, Україна не лише знищила багато російськиз літаків, а й зробила ті з них, які вціліли, менш ефективними.