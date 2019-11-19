Поранений на Донбасі полковник ЗСУ помер у харківській лікарні

Внаслідок вибуху, Євген Коростельов зазнав важких поранень обох ніг

У Харківському військово-медичному клінічному центрі помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов, який отримав важке поранення у районі проведення операції Об’єднаних сил. Про це 19 листопада повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні, близько 4 години ранку, у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону перестало битися серце командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова. Важке поранення бойовий офіцер отримав 12 листопада, під час виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил», – повідомили у Генштабі.

Керівництво Збройних сил України висловило щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України.

Нагадаємо, що 2 листопада комбриг 128-ї бригади Євген Коростельов у складі невеликої групи військовослужбовців здійснював особистий огляд передових позицій у районі села Новотроїцьке Донецької області. Унаслідок підриву на міні поранено було двох – комбрига і молодшого сержанта, який його супроводжував.

Євген Коростельов проходив службу в лавах 25-ї бригади з часів закінчення військового вишу, пройшовши шлях від командира взводу до заступника командира частини з артилерії. З перших днів АТО брав участь у бойових діях. З жовтня очолював 128-му окрему гірсько-піхотну бригаду.