Порошенко запропонував Туреччині долучитися до можливої миротворчої місії ООН на Донбасі

Туреччині запропонували активізувати діалог щодо підтримки рішення про розміщення миротворців відповідно до мандату Ради Безпеки ООН

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 20:55430

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У суботу, 3 листопада, президент України Петро Порошенко запропонував президенту Туреччини Реджепу Ердогану долучитися до ініціативи розгортання на Донбасі миротворчої місії ООН.

За повідомленням прес-служби президента, про це Петро Порошенко заявив під час зустрічі з очільником Туреччини у Стамбулі.

«Я запропонував пану президенту активізувати наш діалог і в тому числі щодо підтримки рішення щодо розміщення миротворців відповідно до мандату Ради Безпеки ООН. Ми довіряємо Туреччині і будемо щасливі бачити, якби Туреччина взяла участь у встановленні миру на Донбасі через розміщення своєї миротворчої місії у складі місії ООН», - зазначив Порошенко.

Також, за підсумками зустрічі, було підписано низку двосторонніх договорів, зокрема, «Меморандум між ДК «Укроборонпром» та Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки щодо взаємних банківських гарантій» і «Угода про співробітництво у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Турецької Республіки».

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