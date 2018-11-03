Порошенко запропонував Туреччині долучитися до можливої миротворчої місії ООН на Донбасі

У суботу, 3 листопада, президент України Петро Порошенко запропонував президенту Туреччини Реджепу Ердогану долучитися до ініціативи розгортання на Донбасі миротворчої місії ООН.

За повідомленням прес-служби президента, про це Петро Порошенко заявив під час зустрічі з очільником Туреччини у Стамбулі.

«Я запропонував пану президенту активізувати наш діалог і в тому числі щодо підтримки рішення щодо розміщення миротворців відповідно до мандату Ради Безпеки ООН. Ми довіряємо Туреччині і будемо щасливі бачити, якби Туреччина взяла участь у встановленні миру на Донбасі через розміщення своєї миротворчої місії у складі місії ООН», - зазначив Порошенко.

Також, за підсумками зустрічі, було підписано низку двосторонніх договорів, зокрема, «Меморандум між ДК «Укроборонпром» та Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки щодо взаємних банківських гарантій» і «Угода про співробітництво у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Турецької Республіки».