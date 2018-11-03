Україна і Туреччина узгоджуватимуть процес звільнення політв'язнів в окупованому Криму

У суботу, 3 листопада, президенти України та Туреччини домовилися про подальшу координацію зусиль задля звільнення українських в’язнів в окупованому Криму.

За повідомленням прес-служби президента України, сторони планують посилити тиск на Росію і забезпечити звільнення полтв'язнів, які перебувають в російських в’язницях, так і тих, кого тримають в заручниках на окупованій території.

«Ми високо цінуємо допомогу Туреччини і особисто пана Президента у звільненні політичних в’язнів. Дуже дякуємо за звільнення Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, і домовилися щодо тих, хто незаконно утримується в окупованому Криму і на території РФ, будемо продовжувати координацію про продовження процесу звільнення політв’язнів», - сказав Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з Реджепом Таїпом Ердоганом за підсумками переговорів у Стамбулі.

У свою чергу, Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина отримала розширений список ув'язнених у Криму громадян України, зокрема, кримських татар, який одразу ж передали російській стороні для отримання пояснень щодо кожного із затриманих.