Президент Туреччини попросив у Джемілєва список українських політв'язнів Кремля

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив лідера кримських татар Мустафу Джемілєва надати йому список українських в'язнів у російських в'язницях, з приводу яких він пообіцяв «говорити з Путіним». Про це Джемілєв повідомив в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Під час останніх зустрічей, а це було 12 липня, ми разом з Петром Порошенком були на відкритті Трансанатолійської газової системи, у нас знову відбулася зустріч з Ердоганом, я йому сказав, що зараз в російських в'язницях понад 70 наших політв'язнів. Зробіть, домовтеся з Путіним про їх звільнення! Він сказав: звичайно, ми будемо приймати якісь заходи, але ви назвіть хоча б кілька імен. Я назвав Сенцова, Кольченка», - повідомив Джемілєв.

За словами Джемілєва, кілька днів тому МЗС Туреччини попросило повний список політв'язнів.

«Я думаю, що все одно вони будуть говорити з Путіним. Але наскільки виявиться продуктивною розмова? Я ще запитував: чи є у вас там «в заначці» ще російські терористи, щоб обміняти? Хоча, з моєї точки зору, це взагалі-то аморально - міняти абсолютно невинних людей, патріотів своєї країни на терористів, на людей, у яких руки по лікті в крові», - зазначив Джемілєв.

Нагадаємо, 14 липня, кримського політв’язня Ісмаїла Рамазанова випустили з СІЗО на волю. Йому приписували поширення екстремістських висловлювань та ідей в інтернеті і незаконне зберігання боєприпасів.