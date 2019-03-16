Порошенко звільнив підозрюваного у корупції голову Полтавської ОДА

Президент України Петро Порошенко заявив, що підписав указ про звільнення Валерія Головка з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.

«Сьогодні тут, у Полтаві, я хочу заявити, що я підписав указ про звільнення пана Головка», – сказав Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку Полтавської області в суботу, 16 березня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Він пояснив причину звільнення Головка тим, що до нього виникли «серйозні претензії і аргументовані підозри» у Національного антикорупційного бюро.

«Щоб забезпечити об'єктивне розслідування, точно буде краще, якщо пан Головко не обійматиме високу державну посаду», – зазначив Порошенко.

При цьому президент наголосив, що «останнє слово, безумовно, за судом – лише суд може визначити рівень кримінальної відповідальності людини».

Наразі виконувати обов’язки голови Полтавської ОДА буде Роман Товстий, повідомила з посиланням на слова Порошенка агенція «Укрінформ». Відомо, що Товстий обіймає посаду заступника голови Полтавської ОДА.

Нагадаємо, НАБУ підозрює топ-посадовців Полтавської облдержадміністрації – вже згаданого Головка і його заступника Андрія Пісоцького у вимаганні від підприємців мільйонних відкатів та хабарів у вигляді сотень тисяч доларів, елітних авто і дорогих ґаджетів. Самі підозрювані свою причетність до цих злочинів заперечили.