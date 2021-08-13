Porsche 911 Тома Круза

Аукціонний дім Bring a Trailer виставив на торги Porsche 911 Carrera, який раніше належав відомому актору Тому Крузу. На даний момент автомобіль 1986 року випуску перебуває в Іллінойсі (США). Актор їздив на німецькій машини до 1987 року, після чого Porsche продали іншому власнику.

Зараз ставка на автомобіль становить 51 500 доларів. До кінця торгів залишилося три дні. Одометр машини показує 8800 миль (14 162 кілометрів).

У повідомленні вказується, що Porsche 911 Carrera пройшов повну реставрацію. Машина має рідний 3,2-літровий бензиновий мотор потужністю 230 кінських сил. Авто оснащене п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

Салон автомобіля шкіряний. Водієві доступні кліматична система, круїз-контроль і стереосистема Blaupunkt Monterey. В оголошенні уточнюється, що кондиціонер у машині не працює.

Незважаючи на почесний вік автомобіль маже в ідеальному стані. Не працює лише кондиціонер