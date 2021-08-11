Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25

Німецький автовиробник випустить 30 машин, призначених виключно для використання на треку. Новинка отримала назву Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25 і присвячена команді Manthey Racing, тісно пов'язаній із Porsche.

Clubsport 25 розроблений до 25-річчя команди Manthey Racing, 51% акцій якої належить німецькому автовиробнику. Обсяг серії складе 30 одиниць, кожен такий спорткар коштуватиме 525 тис. євро. Власники приватних команд та ентузіасти автоспорту зможуть придбати 911 GT2 RS Clubsport 25, починаючи з січня 2022 року.

Основою для ювілейного трекового спорткара став 911 GT2 RS Clubsport покоління 991, оснащений 3,8-літровим бітурбо-мотором. Силовий агрегат генерує 700 кінських сил потужності, яка транслюється на задню вісь через 7-швидкісну роботизовану трансмісію PDK.

Дизайн автомобіля виконаний у стилі Manthey 911 GT3 R Grello – автомобілі мають схоже забарвлення: сірий кузов з яскравими жовто-зеленими акцентами.

Серед інших особливостей 911 GT2 RS Clubsport 25 – збільшений радіатор, новий обвіс, додаткові вентиляційні отвори, переналаштована підвіска та нові 18-дюймові колісні диски. В кабіну інтегрований каркас безпеки.