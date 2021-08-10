Porsche Taycan Cross Turismo

Універсальний позашляховий електричний Porsche Taycan Cross Turismo продовжує систематичний рух компанії на шляху до сталої мобільності. Як і спортивний седан Taycan, універсал Taycan Cross Turismo вирізняється інноваційним електричним приводом із 800-вольтною архітектурою, а високотехнологічне шасі з повним приводом та адаптивною пневмопідвіскою забезпечують неперевершену динаміку на бездоріжжі. Taycan Cross Turismo даруватиме ще більше комфорту його власнику та пасажирам. Висоту салону для пасажирів заднього ряду збільшено на 36 міліметрів, а об’єм багажного відділення тепер складає 1200 літрів.

«У 2019 році, з дебютом нашого першого, повністю електричного спорткара Porsche Taycan, ми заклали фундамент, — сказав Олівер Блюм, голова Ради директорів Porsche AG, на світовій прем’єрі нової, універсальної модифікації. — Ми бачимо себе першопрохідцями у сфері сталої мобільності. До 2025 року половина усіх нових автомобілів Porsche матиме електрифікований привод — повністю електричний або плагін-гібридний. У 2020 році, один з трьох автомобілів серед усіх, які ми постачали в Європу, мав електричний силовий агрегат. Майбутнє — за електромобільністю. Із Taycan Cross Turismo ми робимо ще один важливий крок у цьому напрямі».

Повний модельний ряд Cross Turismo

Чотири модифікації Taycan Cross Turismo доступні безпосередньо в момент виходу моделі на ринок. Акумуляторна батарея Performance Battery Plus із загальною ємністю 93,4 кВт·год завжди встановлюється у стандартній комплектації. Модельний ряд складається з таких модифікацій:

• Taycan 4 Cross Turismo потужністю 280 кВт (380 к.с.), короткочасне збільшення потужності до 350 кВт (476 к.с.) для системи контролю запуску, прискорення 0–100 км/год за 5,1 секунди, максимальна швидкість 220 км/год, доступний запас ходу на одному заряді (WLTP) 389–456 км

• Taycan 4S Cross Turismo потужністю 360 кВт (490 к.с.), короткочасне збільшення потужності до 420 кВт (571 к.с.) для системи контролю запуску, прискорення 0–100 км/год за 4,1 секунди, максимальна швидкість 240 км/год, запас ходу на одному заряді (WLTP) 388–452 км

• Taycan Turbo Cross Turismo потужністю 460 кВт (625 к.с.), короткочасне збільшення потужності до 500 кВт (680 к. с.) для системи контролю запуску, прискорення 0–100 км/год за 3,3 секунди, максимальна швидкість 250 км/год, доступний запас ходу на одному заряді (WLTP) 395–452 км

• Taycan Turbo S Cross Turismo потужністю 460 кВт (625 к.с.), короткочасне збільшення потужності до 560 кВт (761 к.с.) для системи контролю запуску, прискорення 0–100 км/год за 2,9 секунди, максимальна швидкість 250 км/год, доступний запас ходу на одному заряді (WLTP) 388–419 км.

Високотехнологічне шасі з повним приводом та адаптивною пневмопідвіскою постачається як стандартна комплектація для всіх чотирьох модифікацій. Опціональний пакет для руху бездоріжжям (Off-Road) збільшує висоту дорожнього просвіту на 30 мм. Це означає, що автомобілю Cross Turismo доступні також складні поверхні бездоріжжя. Стандартний режим для руху по гравію (Gravel Mode) підкреслює готовність нової моделі до доріг із поганим покриттям.

Щодо зовнішнього вигляду, Taycan Cross Turismo точно відображає концепт Mission E Cross Turismo, представлений на Женевському автосалоні у 2018 році: його силует визначається спортивною лінією даху, яка утворює низхідний ухил до задньої частини, названу дизайнерами Porsche «flyline». Елементи дизайну для руху бездоріжжям включають облицювання колісних арок, унікальні передні та задні нижні бризковики, а також бокові пороги. У складі пакету Off-Road модель Cross Turismo має спеціальні відкидні кришки на кутах переднього та заднього бамперів, а також на кінцях порогів. Ці деталі доповнюють приголомшливий екстер’єр і до того ж захищають від пошкоджень камінням.

Спортивні аксесуари для Porsche Taycan Cross Turismo

Спеціально для Taycan Cross Turismo компанія Porsche розробила заднє кріплення для максимум 3 велосипедів. Воно може використовуватися для різних типів велосипедів. Однією з інноваційних характеристик моделі є те, що двері багажника можна відкривати навіть тоді, коли заднє кріплення вже використовується.

7 серпня 2021 року Porsche Taycan Cross Turismo було презентовано в дилерському центрі Порше Центр Львів. Запрошуємо Вас на тест-драйв відчути нестримний драйв, ідеальну керованість та комфорт.

М. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 8, Тел. 0322 56 03 56