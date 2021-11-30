Porsche розширило палітру кольорів до 160 відтінків

Основна увага приділяється наявності класичних кольорів Porsche, впізнаваних упродовж багатьох років. Для особливо унікальних запитів існує також можливість створення індивідуальних відтінків відповідно до побажань клієнта. «Незвичайні фарбові покриття були знайомі упродовж усієї історії нашого бренду і є важливою відмінною рисою», — зазначає Олександр Фабіг, керівник відділу Індивідуалізації та Класичних авто. «За допомогою цієї пропозиції ми відроджуємо культові класичні кольори і збільшуємо широкий асортимент стандартних та спеціальних кольорів у всьому модельному ряді до понад 160 відтінків», - повідомив Олександр Фабіг.

В останні роки попит на автомобілі Porsche, пофарбовані на замовлення, різко зріс. Завдяки своїм новим опціям Porsche Exclusive Manufaktur значно розширив можливості у цьому напрямі. На головному заводі у Цуффенхаузені було уведено в експлуатацію новий стенд для змішування кольорів, де фахівці з фарб змішують кілька десятків інгредієнтів із точністю до міліграма, щоб отримати потрібний відтінок. Кожна партія розділена на дві ємності з фарбою: для кузова та додаткових деталей. Ділянки автомобіля, що підлягають фарбуванню, переважно складаються із алюмінію, пластмас та композитів із вуглецю/скловолокна. Таке поєднання матеріалів, а також різні методи нанесення і температури сушіння вимагають дещо різного складу фарби, залежно від компонента. Створюються спеціальні пластини та фарбуються для порівняння кольору у партіях авто і слугують еталонними зразками кольору під час остаточної перевірки автомобіля.

В останні роки попит на індивідуальні кольори кузова зріс

Porsche не просто розширює свою колірну гаму, але й реструктурує її: Custom Colour було перейменовано у Paint to Sample. У цю категорію входять заздалегідь визначені кольори, які вже були технічно схвалені фахівцями Porsche із фарбування. Прикладами можуть слугувати Maritime Blue, Rubystar Red та Mint Green. Ці яскраві кольори 1990-х років мають культовий статус серед шанувальників Porsche. У минулому вони пропонувались для 911 (Type 964). У межах розширеної стратегії індивідуалізації Porsche легендарні відтінки фарби тепер святкують повернення. Завдяки Paint to Sample сучасні моделі Porsche можна пофарбувати у ці привабливі класичні кольори.

Асортимент дійсно різноманітний та залежить від модельного ряду і місця виробництва. Для моделей 911 і 718 на вибір пропонується понад 100 додаткових кольорів фарби. Для Panamera, Macan і Cayenne існує більше 50 опцій, а ще 65 кольорів доповнюють палітру для клієнтів Taycan.

Індивідуальний колір - недешева опція, але вона найкращим чином допоможе підкреслити смак власника автомобіля

Paint to Sample можна замовити у дилерських центрах Porsche у процесі конфігурації нового автомобіля. Це збільшує час доставки приблизно на три місяці у порівнянні з доставкою при замовленні автомобіля в стандартному кольорі. Вартість індивідуального кольору залежіть від обраної моделі та модифікації. Вартість опції Paint to Sample для моделей 911 починається від 314 572 гривень.

Цю пропозицію буде інтегровано в конфігуратор автомобілів Porsche з початку 2022 року. Параметри онлайн-фільтрації, наприклад, за сімейством кольорів, і довідкова інформація щодо окремих кольорів будуть з’являтися поступово.

Для індивідуальних запитів щодо кольору Porsche Exclusive Manufaktur робить ще один крок уперед: за допомогою Paint to Sample Plus можна обрати практично будь-яке фарбове покриття. Ця опція доступна для модельних ліній 911, 718 і Taycan.

Для металевих і композитних матеріалів засновуються різні типи фарби

Процедура є наступною: клієнт передає зразок потрібного кольору в дилерський центр Porsche — можна підібрати будь-який відтінок, від кольору сумочки до лаку для нігтів. Потім цей зразок відправляється у Porsche AG. Там для кожного запиту проводиться окрема перевірка технічної здійсненності, яка може тривати кілька місяців, залежно від необхідного обсягу роботи.

Після цього колористи Porsche створюють рецептуру. Ці експерти розробляють відтінок на основі доступних компонентів фарби. Потім, у кілька етапів, відтінок доопрацьовується таким чином, щоб він також відповідав зразку за різних джерел світла, як-от денне світло або штучне світло. Потім у виробничих умовах перевіряється технічна здійсненність використання кольору на кузові автомобіля і додаткових деталях. Також важливо визначити товщину шару, яка забезпечує стабільність процесу, відтворюваність і безпомилковість фарбування. Перед фарбуванням самого автомобіля клієнта колір наноситься на випробувальний кузов. Якщо з’ясується, що потрібний відтінок не може бути реалізовано відповідно до звичайних стандартів якості, Porsche візьме на себе витрати на перевірку технічної здійсненності.