Португальська компанія TCS підтвердила намір розмістити у Вінниці завод із виробництва будматеріалів на території індустріального парку. Його Будівництво розпочнеться вже у 2022 році.

«Вже у 2023 році TCS планує запустити виробництво будівельних матеріалів за сучасною технологією, яка була запатентована компанією. Згодом потужності будуть розширювати – до 7 тис. кв м площ. Загалом на підприємство мають влаштувати понад 200 працівників. Інвестиції у створення об'єкта складуть близько 33 млн євро», – написав міський голова Вінниці Сергій Моргунов у Facebook.

З посиланням на представників компанії він повідомив, що основними ринками збуту продукції вінницького заводу будуть як європейські країни (Німеччина, Португалія, Люксембург), так і країни Африки.

Крім того, за словами Моргунова, TCS націлена на використання відновлювальної енергетики для потреб заводу.

За інформацією Вінницької міської ради, будівництво та введення в експлуатацію виробничих об’єктів у Вінниці відбуватиметься у три етапи. На першому етапі заплановано побудувати і ввести в експлуатацію 3000 кв. м підприємства. За попередніми розрахунками, це відбудеться наприкінці 2022 – на початку 2023 року. На другому і третьому етапах побудують ще по 2000 кв. м виробничих площ. Також поступово набиратиметься персонал. Реалізація третьої черги будівництва запланована орієнтовно на 2025 рік. На підприємстві працевлаштують понад 200 осіб. Серед них: оператори складання, спеціалісти з програмування обладнання та роботів тощо.

португальська компанія TCS відома завдяки патентуванню інноваційної системи будівництва, яка зменшує вплив на довкілля й підвищує надійність будівель. Блоки, які виготовлятимуть на заводі у Вінниці, можна буде використовувати для будівництва різних споруд і будинків. З таких блоків вже реалізуються проекти у різних країнах, зазначається у повідомленні..