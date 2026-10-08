Готовим розчином проливають землю перед посадкою

Осіння посадка часнику потребує не лише правильного вибору часу. Важливо також підготувати грядку, адже ґрунт може стати джерелом хвороб і спричинити загнивання зубчиків. Про один зі способів профілактичної обробки пише VSN.

Обробка ґрунту перед посадкою часнику

Якщо ділянка протягом сезону не мала серйозних проблем із хворобами, для обробки ґрунту можна приготувати розчин із 1 столової ложки мідного купоросу на 10 літрів води.

Готовим розчином проливають землю перед посадкою. На кожен квадратний метр грядки використовують приблизно 3 літри засобу.

Якщо ж на ділянці минулого року рослини сильно хворіли, застосовують більш концентрований розчин – 50–100 г мідного купоросу на 10 літрів води.

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Таку обробку можна проводити не тільки перед посадкою часнику, а й під час підготовки ґрунту для озимої цибулі.