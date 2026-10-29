Учасникам злочинної групи загрожує до 10 років тюрми

Правоохоронці передали до суду справу посадовців Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці та директора навчального центру з охорони праці, які систематично брали хабарі у власників підприємств. Зокрема, за підробку документів загиблих чи травмованих працівників.

Йдеться про чотирьох учасників організованої групи, яку очолював начальник установи Богдан Сагайдак. Підозрювані систематично вимагали та отримували хабарі від підприємців за уникнення перевірок, приховування порушень трудового законодавства та забезпечення позитивних висновків розслідувань нещасних випадків на виробництві.

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Посередником виступав директор навчального центру з охорони праці. Через нього посадовці неодноразово виходили на власників підприємств, де на виробництві ставалися нещасні випадки, та пропонували за винагороду позитивно розв’язати питання.

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Один із таких інцидентів стався у вересні 2025 року. Тоді на одному із підприємств Івано-Франківська загинув електрик. За охорону праці на цій фірмі відповідав той самий директор навчального центру.

«Обвинувачені за 2,5 тис. доларів забезпечили для ТОВ позитивний висновок спеціального розслідування цього смертельного нещасного випадку. Крім того, заднім числом внесли загиблого працівника до протоколу про нібито успішне складання іспиту з охорони праці та підробили відповідне посвідчення. Фіктивний документ підписав очільник управління», – розповіли в Івано-Франківській обласній прокуратурі в четвер, 29 жовтня.

За аналогічною схемою посадовці діяли після травмування працівника СТО в Тисмениці у жовтні 2025 року та робітника ферми на Коломийщині в листопаді того ж року. За 20 і 40 тис. грн відповідно спеціальні розслідування цих випадків взагалі не проводилися.

Ще одним способом отримання хабарів було оформлення документів про проходження навчання та перевірку знань з охорони праці. Підприємці сплачували від 1,2 тис. грн до 1,6 тис. грн за працівника, хоча фактично навчання в центрі не проводилося. Загалом упродовж березня-листопада 2025 року задокументовано дев’ять епізодів одержання хабарів на суму понад 450 тис. грн.

Організовану групу викрили в листопаді 2025 року. У липні 2026 року її учасникам оголосили нові підозри. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду.

Обвинуваченим інкримінують хабарництво, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. Посадовців відсторонили від займаних посад.