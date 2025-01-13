Посадовців ДСНС підозрюють у службовій недбалості

Заступнику начальника Центру звʼязку та управління ДСНС та заступнику керівника одного з підрозділів Центру оголосили підозру у службовій недбалості. За даними слідства, вони завдали державному бюджету збитків на 7 млн грн. Про це у понеділок, 13 січня, повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідчі встановили, у 2023 році Центр зв’язку та управління ДСНС закупив 2 тис. планшетів загальною вартістю 51,9 млн грн. Планшети придбали з метою забезпечення цифрового розвитку органів ДСНС України. Однак, посадовці державної служби не дослідили ринок належним чином та закупили гаджети за завищеними цінами.

«За спрощеною процедурою закупівлі, порушуючи вимоги законодавства, визнали найбільш вигідною пропозицію підприємства-посередника, який пропонував поставити планшети українського виробництва. Проте ці планшети можна було закупити у виробника на більш вигідних умовах0», – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, вартість придбаних планшетів була необґрунтовано завищена на 7 млн грн. Таким чином дії посадовців завдали шкоди державному бюджету на вказану суму.

Посадовцям повідомили про підозри у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до п’яти років. Також їх можуть позбавити права обіймати певні посади строком до трьох років.