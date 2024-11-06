Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі

На Київщині правоохоронці оголосили підозри п’ятьом колишнім посадовцям Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації. За даними слідчих, вони розікрали гроші, які виділялися на відбудову будинків, зруйнованих внаслідок обстрілів. Про це у середу, 6 листопада, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Слідчі встановили, злочинну схему організувала керівниця одного із відділів, залучивши до оборудки ексзаступника голови Гостомельської селищної ВЦА та ще трьох працівників.

«Кожен учасник злочинного угруповання чітко виконував покладену на нього функцію: координація дій членів групи, пошук зруйнованих обʼєктів нерухомості, підготовка необхідної документації, організація домовленостей з підрядниками, а також технічний нагляд за відбудовою домівок», – йдеться у повідомленні.

Адміністрація уклала низку договорів на відновлення будинків, пошкоджених внаслідок російських обстрілів навесні 2022 року, із фіктивним підприємством, що нібито спеціалізується на ремонті та житловому будівництві. Кошторис цих угод становив від 100 тис. грн до 500 тис. грн. Загалом на рахунки підставного підприємства надійшло з бюджету понад 6 млн грн.

«Використовуючи службові повноваження, посадовці вносили до актів виконаних робіт відомості щодо їх об’ємів та вартості, які не відповідали дійсності, після чого особисто підписували документи. Як наслідок, потерпілі власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт», – повідомили у Нацполіції.

Зокрема, слідчі встановили, що ремонтні роботи в одному з приватних будинків кошторисом у понад 200 тис. грн, насправді не проводились. Виділені з бюджету гроші учасники схеми вивели в готівку та привласнили. Ще за одним аналогічним договором з кошторисом на 540 тис. грн, сума збитків склала 102 тис. грн.

Наразі відомо, що за шістьма угодами, укладеними у лютому-травні 2023 року, посадовці завдали державі збитків на 650 тис. грн. Правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до понад 40 подібних епізодів. Сума завданих збитків може становити десятки мільйонів грн.

Під час обшуків на робочих місцях та помешканнях фігурантів у Києві та Київській області слідчі вилучили 150 тис. доларів, службову документацію, компʼютерну техніку, автомобілі, мобільні телефони та «чорнові» записи.

Всім п'ятьом учасникам схеми слідчі повідомили про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення, також у них можуть конфіскувати майно та заборонити обіймати певні посади строком до трьох років.