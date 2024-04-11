Бізнесмен з поплічниками розкрав частину грошей, наданих Світовим банком для розвитку інфраструктури Харкова

НАБУ та САП викрили у Харкові організовану злочинну групу, яка налагодила схему розкрадання державних коштів на відновлення міста. Правоохоронці затримали бізнесмена та заступника комунального підприємства, які завдали бюджету міста збитків на 160 млн грн, повідомили у четвер, 11 квітня, у прес-службі НАБУ.

За даними правоохоронців, організатором групи є один з впливових бізнесменів, ім’я якого не уточнюється. У змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» підприємець укладав невигідні договори на постачання труб, вікон та технічної солі, які використовувалися для відбудови міста.

«При цьому саме воєнний стан учасники оборудки використали як привід не проводити відкриті торги. Надалі “переможець” через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Водночас КП мало з цим виробником прямі господарські відносини», – повідомили у прес-службі НАБУ.

За допомогою схеми зловмисники змогли розкрасти 159,5 млн грн, якими вони самовільно розпоряджалися. Зазначається, що частину коштів на відбудову, яку вкрали посадовці, – 22 млн грн, – надав Світовий банк в рамках розвитку міської інфраструктури.

Правоохоронці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення майна організованою групою в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 28 ККУ (вчинення злочину за змовою) та ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення документів) сімом членам злочинної організації. Зокрема, про підозру повідомили бізнесмену та посадовцю комунального підприємства, а також чотирьом людям, підконтрольним організатору схеми. Наразі НАБУ та САП встановлюють інші злочини групи та шукають причетних до розкрадання грошей осіб.