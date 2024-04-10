Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України викрили схему розкрадання грошей, виділених на закупівлю пального для потреб спецслужби у 2022 році. Про це у середу, 10 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, до організації злочинної схеми причетні колишні керівник Департаменту господарського забезпечення та його перший заступник. Обоє раніше були звільнені із займаних посад за ініціативою Голови СБУ Василя Малюка.

За даними СБУ, затримані закуповували пальне для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за штучно завищеними цінами.

Для цього експосадовці залучили декілька підконтрольних комерційних структур з Києва, які займаються торгівлею нафтопродуктами. Щоб реалізувати оборудки, вони вносили неправдиві відомості до фінансово-господарської та звітної документації», – йдеться у повідомленні.

Дії екс-посадовців завдали підрозділам СБУ збитків на понад 26 млн грн.

Під час обшуків у помешканнях затриманих слідчі виявили понад 11 млн грн. Також у помешканнях та офісах керівників афілійованих компаній виявили незареєстровану зброю: бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепального озброєння.

Крім того, у затриманих вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документи із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили екс-посадовцям про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191) та перешкоджання законній діяльності військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1).

Наразі СБУ вирішує питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Екс-посадовцям спецслужби загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.