Посадовцям тилового забезпечення загрожує до трьох років позбавлення волі

На Херсонщині співробітники Державного бюро розслідувань викрили посадовців тилового забезпечення на закупівлі продуктів для військовослужбовців за завищеними цінами. Про це у понеділок, 8 квітня, повідомили у прес-службі ДБР.

Слідчі встановили, начальник продовольчої служби частини уклав договір на закупівлю круп для військової частини на понад 360 тис. грн.

«Угода була схвалена за завищеною ціною та без відповідних документів, що підтверджують якість товару», – йдеться у повідомленні.

Його попередник на цій посаді уклав договір на закупівлю хліба для військової частини на 1,3 млн грн. Попри проведений моніторинг, він надав перевагу підприємцю, який запропонував завищену ціну. Вартість кілограма хліба, яку за договором поставляв приватний підприємець, перевищувала середню ринкову на 8 грн.

Через дії посадовців частина зазнала збитків у понад 402 тис. грн.

ДБР оголосило посадовцям про підозри. Один з них підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України), другий – у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.