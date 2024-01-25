За матеріалами СБУ підозру отримали екс-депутати ОПЗЖ, які вкрали 32 баржі торговельного флоту України

Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання майна держкомпанії «Українське Дунайське пароплавство». Двоє колишніх депутатів Одеської міської ради та екс-очільник судноплавної компанії привласнили 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн. Про це 25 січня повідомила прес-служба СБУ.

За даними слідства, двоє екс-депутатів Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ та колишній очільник компанії «Українське Дунайське пароплавство» у 2017 році уклали декілька договорів між пароплавством та підконтрольною фірмою на оренду вищезгаданих суден.

Однак, замість використання за призначенням державні баржі вивезли з України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію. Після цього судна переправили до однієї із країн Близького Сходу. Там їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які у подальшому підозрювані використовували у власних цілях.

Наразі правоохоронці встановили місцезнаходження всіх суден та заарештували їх. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що «нові» судна виготовлено із комплектуючих річкових суден державного підприємства. На підставі зібраних доказів, трьом організаторам схеми і трьом їхнім спільникам повідомлено про підозру за статтями про шахрайство, вчинене злочинною групою в особливо великих розмірах, заволодіння майном з використанням службового становища, вчинене злочинною групою в особливо великих розмірах і вчинення правочинів із майном, одержаним внаслідок протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах.

Зараз триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.