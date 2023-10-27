ДБР заявляє, що не перешкоджає виробництву тепла та електроенергії під час обшуків

Державне бюро розслідувань у п’ятницю, 27 жовтня, провело обшуки на київськиїх теплоелектроцентралях (ТЕЦ) за фактом розкрадання грошей, виділених на ремонт енергообладнання, зруйнованого обстрілом минулої осені та взимку. Слідчі підозрюють, що й самі ремонти не проводилися.

Як йдеться в повідомленні ДБР, обшуки відбулися в межах розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими повноваженнями працівниками комунальних підприємств під час ремонту обладнання ТЕЦ. Зокрема, перевіряється інформація про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для подальшого переведення у готівку та привласнення. Перевіряється також інформація, що самі роботи, відповідно до укладених у 2022 році договорів, фактично не виконувались.

«Метою обшуку на ТЕЦ є вилучення документації про допуск на об’єкти працівників та техніки підрядника у 2022-2023 роках, а також бухгалтерська документація з результатами виконання робіт», – додали в ДБР.

Одночасно слідчі дії проводяться у підрядній організації, яка була виконавцем робіт. Досудове розслідування здійснюється за статтями зловживання владою та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Одночасно в ДБР спростували повідомлення КМДА про те, що правоохоронці «намагаються паралізувати роботу енергокомплексу в умовах опалювального сезону».

«Слідчі дії проводяться з суворим дотриманням рекомендацій служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів», - зазначають в Державному бюро розслідувань.

У процесі слідчих дій відеозапис зовнішнього вигляду об’єктів критичної інфраструктури не здійснюється, сторонні особи у проведенні обшуків участі не беруть.

«Слідчі ДБР виконують всі встановлені законодавством вимоги щодо інформаційної безпеки та рекомендації служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів. Втручання в технологічний процес вироблення електроенергії та тепла не здійснюється. Слідчі працюють лише з документацією, яка зберігається в адміністративних приміщеннях та добровільно видається», – йдеться в повідомленні.

Вранці у п’ятницю в КМДА заявили, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки на Київській ТЕЦ, намагаючись паралізувати роботу енергокомплексу в умовах опалювального сезону. Комунальне підприємство «Київтеплоенерго», на чиїх ТЕЦ відбуваються обшуки, своєю чергою заявляло, що готове співпрацювати зі слідчими та надавати всю необхідну інформацію. Однак слідчих на об'єкт не пускали.